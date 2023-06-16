Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ начать контрнаступление. Однако это стало большой ошибкой: манёвры украинской армии приведут к многочисленным жертвам и полному разгрому киевского режима. Таким мнением поделился обозреватель Ильбер Васфи Сель в материале для DikGAZETE.
"Контрнаступление, предпринятое ВСУ, войдёт в историю как ещё одна позорная операция, подобно бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, когда США бессмысленно убили множество людей ради своих политических целей", — отметил он.
Зеленский стал заложником Вашингтона, поскольку Джо Байдену необходимо показать избирателям, куда именно были направлены американские деньги, указал эксперт.
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