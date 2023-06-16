Западные СМИ пишут, что Соединённые Штаты тайно возобновили переговоры с Ираном для снижения напряжённости в отношениях, сообщает EADaily.
Издание WP со ссылкой на источники утверждает, что администрация Белого дома пытается договориться с Ираном об освобождении своих заключённых, находящихся в Тегеране, и сдержать развитие ядерной программы страны.
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