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News24: Польша не позволила покинуть самолёт делегации президента ЮАР, следовавшей в Киев

1:18
Мир

Польские власти не позволили сойти с самолёта членам делегации ЮАР со службой безопасности президента Сирила Рамафосы и представителями прессы, которые летели вместе с ним в Киев для того, чтобы обсудить мирное разрешение украинского конфликта. Об этом пишет News24.

News24: Польша не позволила покинуть самолёт делегации президента ЮАР, следовавшей в Киев
Фото: https: //natemat.pl/466541,byly-czlowiek-macierewicza-stoi-za-prorosyjska-kampania

"В четверг польские власти отказались разрешить сотрудникам службы безопасности Южной Африки, сойти с трапа, что внесло сумятицу в оперативные планы полиции и Сил национальной обороны ЮАР", — говорится в материале.

После этого инцидента в адрес польских властей последовали обвинения в расизме и саботаже со стороны главы Службы охраны президента генерал-майора Уолли Руда. Он рассказал, что польская сторона отказалась вести переговоры с членами посольства ЮАР в Варшаве, придумывая для этого различные поводы, в частности, якобы незнание английского языка и отсутствие "необходимых" бумаг и разрешений.

Ещё один пример "расизма" со стороны Польши по отношению к делегации из ЮАР — отказ пустить на борт темнокожую сотрудницу Службы охраны президента. Женщину долго обыскивали и даже заставили раздеться, чем президент и его окружение были крайне возмущены.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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