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iDNES: Украина готовит операцию "Кобра" с атакой на Старобельск

1:14
Мир

Когда наступающие войска атакуют позиции противника на поле боя, то средние потери армии составляют 29 процентов. Об этом заявил военный аналитик Лукаш Визингр.

iDNES: Украина готовит операцию "Кобра" с атакой на Старобельск
Фото: regnum.ru

Кроме того, ВС РФ обладают авиацией и мощной оборонительной линией. Поэтому потери, которые сейчас несёт Украина, неизбежны, указал эксперт. Визингр считает, что первая волна наступления ВСУ продлится около трёх недель, после чего будет определено главное направление удара.

"Многие говорят, что им станет Запорожье, но я не уверен в этом на сто процентов. Возможен удар где-нибудь на северо-востоке. Лично меня интуитивно всегда привлекало продвижение на Старобельск, потому что через него ведётся практически всё снабжение русских в Луганской области", — заявил Визингр в интервью iDNES.

Аналитик полагает, что украинская армия готовится взять пример из истории и повторить операцию "Кобра" во время боёв в Нормандии в 1944 году.

"Американцам там тоже пришлось какое-то время пробивать немецкие линии и тоже нести потери", — указал он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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