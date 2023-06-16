Президент России Владимир Путин проведет встречу с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Зиадом Аль Нахайяном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Мероприятие запланировано на пятницу, 16 июня, в рамках XXVI петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делегация из Объединенных Арабских Эмиратов является основным гостем на форуме.
Напомним, в четверг, 15 июня, президент России провел встречу с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Стороны подписали ряд соглашений, в том числе об углублении стратегического сотрудничества.
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