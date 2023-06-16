Песков: у Путина намечен международный контакт

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства намечен международный контакт на полях международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом он сообщил в эфире телепередачи "Москва. Кремль. Путин".

Фото: РИА Новости

После этого президент пребудет на сам форум, где выступит с большим сообщением. Затем состоится панельная дискуссия.

Песков подчеркнул, что выступление Путина на ПМЭФ — это всегда продолжительное и содержательное мероприятие, в рамках которого будут даны оценки экономического положения России.

Представитель Кремля также добавил, что в субботу, 17 июня, президент примет лидеров африканских стран.