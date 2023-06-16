На сайте Киевской городской администрации появилась петиция с призывом поставить памятник акуле, которая убила россиянина в Египте. Хищника предложили признать символом "борьбы с русскими".
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что представители "фальшивой Украины" утратили всё человеческое. На протяжении десятилетий киевское руководство порождает террор против России, подчеркнул он.
Сейчас люди, которые верят в эту фальшивку, предложили возвести памятник акуле. Таким образом украинцы доказывают, что они сами "давным-давно мертвы", указал депутат.
"Вполне понятно, что нам придётся рано или поздно — надеюсь, что рано — занять все земли, на которые пытаются распространить эту фальшивку. Мы будем очень долго отмывать от этой грязи мозги миллионов десятков человек", — сообщил Вассерман в беседе с Телеканалом "360".
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