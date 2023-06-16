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Британцы жёстко осудили украинских беженцев за нежелание учить русский язык

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Мир

Украинские беженцы пожаловались, что их детей в британских школах заставляют учить русский язык. Читатели таблоида Daily Mail осудили недовольных переселенцев и назвали их неблагодарными людьми.

Британцы жёстко осудили украинских беженцев за нежелание учить русский язык
Фото: Myśl Polska

Один из комментаторов напомнил: прежде чем расколоть Украину глава киевского режима Владимир Зеленский говорил только по-русски.

"Они что, не знают, что первый язык Зеленского — русский? Он всё ещё учит украинский язык", — указал читатель.

Другой пользователь Сети подчеркнул, что украинцы должны быть благодарны за любое образование, однако даже это не устраивает требовательных беженцев.

"С 2014 года людям в большинстве русскоязычных областей Украины против их воли навязывают украинский язык в школах и общественной жизни", — указал комментатор.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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