Корреспондент журнала "Эксперт" рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются предприниматели и компании в Германии. Он отмечает, что дороговизна сырья и электроэнергии, бюрократия и влияние экологически настроенных политиков вызывают недовольство среди немцев. Это приводит к тому, что немецкие компании предпочитают переносить свой бизнес за границу.
Автор издания пишет, что экономика Германии скользнула в техническую рецессию, что связано с неуспешным восстановлением китайских импортёров после снятия коронавирусных ограничений. На это также влияет и геополитическая неопределенность, связанная с событиями на Украине.
Корреспондент также отмечает ухудшение состояния экономики, снижение числа новых заказов и проблемы в машиностроительном секторе. В этом немцы винят дороговизну сырья и электроэнергии, нехватку квалифицированных рабочих и рост зарплат. Также бюрократические препоны и вмешательство "зелёных" политиков упоминаются как факторы, негативно влияющие на немецкий бизнес.
Из-за этих проблем руководители малых и средних предприятий выразили намерение перевести своё производство за границу. Половина из них уже начала предпринимать соответствующие шаги.
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