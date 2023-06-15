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"Эксперт": бизнес в Германии впал в депрессию и готовится к побегу

1:22
Мир

Корреспондент журнала "Эксперт" рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются предприниматели и компании в Германии. Он отмечает, что дороговизна сырья и электроэнергии, бюрократия и влияние экологически настроенных политиков вызывают недовольство среди немцев. Это приводит к тому, что немецкие компании предпочитают переносить свой бизнес за границу.

"Эксперт": бизнес в Германии впал в депрессию и готовится к побегу
Фото: РИА Новости

Автор издания пишет, что экономика Германии скользнула в техническую рецессию, что связано с неуспешным восстановлением китайских импортёров после снятия коронавирусных ограничений. На это также влияет и геополитическая неопределенность, связанная с событиями на Украине.

Корреспондент также отмечает ухудшение состояния экономики, снижение числа новых заказов и проблемы в машиностроительном секторе. В этом немцы винят дороговизну сырья и электроэнергии, нехватку квалифицированных рабочих и рост зарплат. Также бюрократические препоны и вмешательство "зелёных" политиков упоминаются как факторы, негативно влияющие на немецкий бизнес.

Из-за этих проблем руководители малых и средних предприятий выразили намерение перевести своё производство за границу. Половина из них уже начала предпринимать соответствующие шаги.

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Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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