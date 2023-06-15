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Toronto Star: украинские боевики жалуются на тяжёлые условия в рядах ВСУ

1:05
Мир

Украинские боевики, сражавшиеся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожаловались на тяжёлые условия и снижение боевого морального духа. Об этом сообщает Toronto Star.

Toronto Star: украинские боевики жалуются на тяжёлые условия в рядах ВСУ
Фото: tass.ru

Один из украинских военных, предпочитающий оставаться анонимным, рассказал в интервью о своих трудностях. Он сообщил о серьёзных ранениях и болях в спине. После четырёх операций он выразил желание уйти с военной службы, однако не может это сделать. Военный также отметил, что он едва сводит концы с концами из-за низкой зарплаты, которую получает за свою службу. Он также отметил снижение боевого духа в рядах ВСУ в последнее время.

Младший сержант Артём Баулин поделился своим опытом и описал ряд проблем, с которыми он столкнулся на передовой. Он выразил обеспокоенность недостатком опыта у руководящего состава среди офицеров. В частности, он отметил, что часто необученных солдат отправляют в атаку без необходимого вооружения.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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