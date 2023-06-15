Шейхи ОАЭ на ПМЭФ разочаровали: Не друг, а циничный бизнес-партнёр

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Приглашённые на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) представители ОАЭ не оправдали возложенных на них надежд.

Фото: commons. wikimedia

Инвестиционных проектов делегация ОАЭ России не предложила, все обещания были лишь на словах. При этом РФ вложила в ОАЭ уже $10 млрд.

Ранее сообщалось, что совет участников судоходства по Севморпути провёл заседание на ПМЭФ-2023.

Издание "Акценты" пишет, что Арабские Эмираты видят в России лишь сырьевой источник. ОАЭ заинтересованы в российской нефти, драгоценных камнях, чёрных металлах. Из Эмиратов Россия импортирует энергооборудование, товары химической и пищевой промышленности.

"ОАЭ, в общем, — не друг, а циничный бизнес-партнер. Надо будет — выжмет из России все соки, не задумываясь", — выражает своё мнение автор издания.

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