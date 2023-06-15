Приглашённые на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) представители ОАЭ не оправдали возложенных на них надежд.
Инвестиционных проектов делегация ОАЭ России не предложила, все обещания были лишь на словах. При этом РФ вложила в ОАЭ уже $10 млрд.
Ранее сообщалось, что совет участников судоходства по Севморпути провёл заседание на ПМЭФ-2023.
Издание "Акценты" пишет, что Арабские Эмираты видят в России лишь сырьевой источник. ОАЭ заинтересованы в российской нефти, драгоценных камнях, чёрных металлах. Из Эмиратов Россия импортирует энергооборудование, товары химической и пищевой промышленности.
"ОАЭ, в общем, — не друг, а циничный бизнес-партнер. Надо будет — выжмет из России все соки, не задумываясь", — выражает своё мнение автор издания.
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