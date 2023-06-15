Tencent: Запад отвергнет предложение Путина, но Зеленский об этом пожалеет

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Авторы китайского издания Tencent пишут, что украинская армия начала контрнаступление после многомесячной подготовки. Однако оружие и стратегия НАТО не принесли ВСУ ожидаемого преимущества.

Фото: unz.com

В статье отмечается, что украинские солдаты сообщают западным СМИ о стальной стене российской обороны. Чтобы противостоять ей, требуется ещё больше современного оружия и техники. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский продолжает обращаться за военной помощью к западным странам.

С учётом затруднений, с которыми сталкиваются ВСУ в ходе атак, всё чаще говорят о том, что конфликт в итоге будет разрешен мирными переговорами. Победить российскую армию для Украины фактически невозможно, несмотря на значительную поддержку со стороны США и других стран-членов НАТО. В связи с этим президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда поддерживала мирное решение конфликта. Он подчеркнул, что ключ к окончанию боевых действий находится в руках США. Украинский конфликт завершится тогда, когда Соединённые Штаты и НАТО перестанут вооружать Киев.

Китайские эксперты отмечают, что ту же мысль высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, утверждая, что украинский конфликт может быть разрешён в течение нескольких дней, если НАТО прекратит давать киевскому режиму оружие. В отсутствие такой помощи украинским властям придётся вести переговоры с Москвой. Однако в статье отмечается, что Соединённые Штаты не заинтересованы в мирном решении ситуации на Украине.

Аналитики полагают, что Запад вряд ли примет предложение российского президента. Пока украинский конфликт приносит финансовую и геополитическую выгоду США, американские власти и их союзники не будут стремиться к реальному мирному разрешению кризиса.