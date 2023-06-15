Страна.ua: Зеленский хочет снять Кличко с поста мэра Киева

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского были проведены несколько совещаний относительно возможного снятия мэра Киева Виталия Кличко с его должности.

Фото: https://www.zdf.de

Это связано с инцидентом в одном из бомбоубежищ в Киеве, которое было закрыто во время воздушной тревоги. Информацию об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Киевсовете.

Согласно сообщению, в понедельник Зеленский пообещал представить проекты решений по этому вопросу к пятнице. Он также пообещал разобраться, кто виновен в том, что бомбоубежище в столице было закрыто. Однако журналисты украинского издания уверены, что снятие Кличко — лишь запугивание.

Тем не менее, в офисе президента уже были проведены несколько совещаний по этому вопросу, как утверждает источник из Киевсовета. По данным этого источника, на рассмотрении для замещения должности мэра Киева находятся следующие кандидаты: бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, бывший куратор проекта офиса Зеленского "Большая стройка" Юрий Голик и министр стратегической промышленности Александр Камышин.

Источник также отмечает, что политически снятие Кличко может быть выгодным для него, так как автоматически превратит его в одного из лидеров оппозиции. Однако на Банковой у президента Зеленского стоит задача снизить политические перспективы Кличко на национальном уровне.