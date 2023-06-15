На Украине бушует скандал с парнем из Одессы, который признался в любви Путину и России

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На молодого человека из Одессы обрушилась волна проклятий после того, как он в своей соцсети опубликовал видео с признанием в любви к России и президенту Владимиру Путину. Скандал бушует уже больше суток. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".

Фото: kremlin.ru

Парень с ником 69tank2000 опубликовал заявил, что он один из немногих, кто не испытывает негатива к Путину после недавних ударов по Одессе, и не хочет сделать ему в ответ ничего плохого.

Это видео исчезло на следующий день, зато появились другие, в которых одессит извиняется и заявляет, что причина вчерашнего инцидента заключается в том, что он "накурился, погрузился в свой духовный мир и всех полюбил".

Однако ему не слишком помогло данное объяснение. Поток проклятий и угроз в комментариях продолжается.

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