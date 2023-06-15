Песков прокомментировал слова Шольца и Макрона о желании поговорить с Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о желании поговорить с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин".

Фото: РИА Новости

По мнению Пескова, речь скорее всего идет гипотетической возможности. Разговор Путина с Шольцом позволил был немецкому лидеру "сбросить шоры" и узнать российскую позицию.

Напомним, ранее канцлер Германии заявил о своем намерении пообщаться с Путиным. После этого он признался, что у него мало причин для разговора с российским лидером.