Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о желании поговорить с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин".
По мнению Пескова, речь скорее всего идет гипотетической возможности. Разговор Путина с Шольцом позволил был немецкому лидеру "сбросить шоры" и узнать российскую позицию.
Напомним, ранее канцлер Германии заявил о своем намерении пообщаться с Путиным. После этого он признался, что у него мало причин для разговора с российским лидером.
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