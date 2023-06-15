Депутаты Швейцарской народной партии отсутствовали в парламенте во время трансляции видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Tages-Anzeiger.
Ранее глава фракции Томас Эши предупредил, что законодатели не будут слушать выступление украинского лидера.
Обращение главы киевского режима было показано во время обеденного перерыва. Эши подчеркнул, что депутаты имеют право уделять больше внимания еде и отдыху, поэтому они могут воспользоваться случаем и пойти на обед. Большинство парламентариев фракции так и поступили.
Отметим, что глава Швейцарской народной партии выразил возмущение тем фактом, что Федеральное собрание Швейцарии позволило Зеленскому выступить перед парламентом страны.
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