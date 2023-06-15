Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Турист из России в Турции пообедал в местной столовой и сделал два замечания
Эксперт по фэншуй рассказала, какие детали в доме могут вызвать проблемы со здоровьем
Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере
В Курской области бык напал на женщину и убил её
Экономист Кикевич объяснил, как получать пенсию ещё до выхода на неё
Подмосковные врачи сообщили, что не успевают спасать людей из-за укусов комаров
Генерал ВСУ в отставке Кривонос: Украина может потерять Киев из-за ошибок Зеленского
РИА Новости: глава ГУР Буданов был ранен 29 мая во время удара по зданию ведомства
Пианист Алексей Кудряшов выступит в Консерватории с программой Сергея Рахманинова

Депутаты Швейцарской народной партии не стали слушать видеообращение Зеленского в парламенте государства

0:51
Мир

Депутаты Швейцарской народной партии отсутствовали в парламенте во время трансляции видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Tages-Anzeiger.

Депутаты Швейцарской народной партии не стали слушать видеообращение Зеленского в парламенте государства
Фото: Телеграм

Ранее глава фракции Томас Эши предупредил, что законодатели не будут слушать выступление украинского лидера.

Обращение главы киевского режима было показано во время обеденного перерыва. Эши подчеркнул, что депутаты имеют право уделять больше внимания еде и отдыху, поэтому они могут воспользоваться случаем и пойти на обед. Большинство парламентариев фракции так и поступили.

Отметим, что глава Швейцарской народной партии выразил возмущение тем фактом, что Федеральное собрание Швейцарии позволило Зеленскому выступить перед парламентом страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Онколог раскрыла семь признаков присутствия паразитов в организме

Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.

Онколог Нигманова из Уфы перечислила семь признаков наличия червей в организме
Покинувшие РФ артисты теряют возможность выступлений за границей
"Будет на подтанцовках у Вайкуле": иноагенты теряют концерты за границей
Курица или яйцо: стало известно, что появилось раньше
Утренний симптом, предупреждающий об угрозе для жизни, назвал врач Марк Гадзиян
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Две ошибки ВСУ привели к уничтожению БМП Bradley на фронте — InfoBRICS
Противоречивая ситуация: стоимость отдыха в Турции продолжает расти
Киселёв жёстко прошёлся по патриотическому творчеству Газманова
Киселёв жёстко прошёлся по патриотическому творчеству Газманова
Последние материалы
Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере
В Курской области бык напал на женщину и убил её
Экономист Кикевич объяснил, как получать пенсию ещё до выхода на неё
Депутаты Швейцарской народной партии не стали слушать видеообращение Зеленского в парламенте государства
Подмосковные врачи сообщили, что не успевают спасать людей из-за укусов комаров
Генерал ВСУ в отставке Кривонос: Украина может потерять Киев из-за ошибок Зеленского
РИА Новости: глава ГУР Буданов был ранен 29 мая во время удара по зданию ведомства
Пианист Алексей Кудряшов выступит в Консерватории с программой Сергея Рахманинова
Президент Чехии призвал следить за русскими по всей Европе. И выставил себя невеждой
Бои под Артёмовском: 4-я бригада армии России разносит укрепления ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников