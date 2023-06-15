Изнасилованному женой жителю Канады государство выплатит деньги за родившегося в браке ребёнка

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Изнасилованному бывшей женой жителю Канады выплатят денежную компенсацию.

Фото: tass.ru

Мужчина смог доказать в суде, что его бывшая жена родила ребёнка в результате словесного и сексуального насилия над ним. Согласно показаниям канадца, он не хотел заводить детей, но жена настаивала на пополнении в семействе и принуждала его к сексу без презерватива.

Узнав о беременности супруги, мужчина покинул семью. Через некоторое время пара официально оформила развод, пишет портал CP24.

Пострадавший обратился в фонд, который присуждает компенсацию женщинам, родившим детей в результате изнасилования. Сначала учреждение отказало в выплате денег, однако судьи приняли решение в пользу мужчины, который на данный момент в одиночку обеспечивает ребёнка и участвует в его жизни, несмотря на травмирующие отношения с экс-супругой.