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Изнасилованному женой жителю Канады государство выплатит деньги за родившегося в браке ребёнка

0:57
Мир

Изнасилованному бывшей женой жителю Канады выплатят денежную компенсацию.

Изнасилованному женой жителю Канады государство выплатит деньги за родившегося в браке ребёнка
Фото: tass.ru

Мужчина смог доказать в суде, что его бывшая жена родила ребёнка в результате словесного и сексуального насилия над ним. Согласно показаниям канадца, он не хотел заводить детей, но жена настаивала на пополнении в семействе и принуждала его к сексу без презерватива.

Узнав о беременности супруги, мужчина покинул семью. Через некоторое время пара официально оформила развод, пишет портал CP24.

Пострадавший обратился в фонд, который присуждает компенсацию женщинам, родившим детей в результате изнасилования. Сначала учреждение отказало в выплате денег, однако судьи приняли решение в пользу мужчины, который на данный момент в одиночку обеспечивает ребёнка и участвует в его жизни, несмотря на травмирующие отношения с экс-супругой.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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