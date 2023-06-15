Михаил Подоляк раскрыл планы Киева: максимальное уничтожение россиян

0:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что план Киева в рамках наступления включает в себя один важный пункт — максимальное уничтожение граждан России во время "жёсткого продвижения вперёд".

Фото: u-f.ru

"После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: всё давайте теперь что-то думать и разговаривать…", — сказал он в эфире телемарафона.

Подоляк подчеркнул, что единственный сценарий для Украины — это выход на границы 1991 года.