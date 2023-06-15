Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что план Киева в рамках наступления включает в себя один важный пункт — максимальное уничтожение граждан России во время "жёсткого продвижения вперёд".
"После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: всё давайте теперь что-то думать и разговаривать…", — сказал он в эфире телемарафона.
Подоляк подчеркнул, что единственный сценарий для Украины — это выход на границы 1991 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Хирург Марк Гадзиян рассказал об опасности утреннего кашля.