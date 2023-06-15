Австралия упорно продолжает нагнетать русофобскую истерику, и Москва намерена учитывать этот факт.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков таким образом прокомментировал решение австралийских властей о расторжении договора аренды участка под дипломатическую миссию Российской Федерации.
Напомним, члены правительства Австралии ранее внесли на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий возможность прекращения аренды участка земли под здание дипмиссии РФ в Канберре в обход соответствующего решения судебной инстанции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Хирург Марк Гадзиян рассказал об опасности утреннего кашля.