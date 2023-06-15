Песков: Россия учтёт нагнетание Австралией русофобской истерики

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Австралия упорно продолжает нагнетать русофобскую истерику, и Москва намерена учитывать этот факт.

Фото: РБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков таким образом прокомментировал решение австралийских властей о расторжении договора аренды участка под дипломатическую миссию Российской Федерации.

Напомним, члены правительства Австралии ранее внесли на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий возможность прекращения аренды участка земли под здание дипмиссии РФ в Канберре в обход соответствующего решения судебной инстанции.