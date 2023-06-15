Naval News: Россия удвоила количество необычных защитников Крыма

Россия возвела мощную систему обороны в Крыму на фоне заявлений представителей киевского режима о военном захвате региона. Однако полуостров защищают не только обширные противоторпедные сети и ракетные установки, но и дрессированные дельфины, которые охраняют Черноморский флот. Об этом сообщается в материале издания Naval News.

Фото: Вадим Савицкий

"По имеющимся оценкам, сейчас Россия использует шесть или семь дельфинов по сравнению с тремя или четырьмя в начале конфликта, чтобы охватить более широкую территорию", — указали аналитики.

Умнейшие водные обитатели могут легко обнаруживать мины и дайверов, блокируя путь противнику, поэтому они стали частью многоуровневой системы обороны, отметили эксперты.