Россия возвела мощную систему обороны в Крыму на фоне заявлений представителей киевского режима о военном захвате региона. Однако полуостров защищают не только обширные противоторпедные сети и ракетные установки, но и дрессированные дельфины, которые охраняют Черноморский флот. Об этом сообщается в материале издания Naval News.
"По имеющимся оценкам, сейчас Россия использует шесть или семь дельфинов по сравнению с тремя или четырьмя в начале конфликта, чтобы охватить более широкую территорию", — указали аналитики.
Умнейшие водные обитатели могут легко обнаруживать мины и дайверов, блокируя путь противнику, поэтому они стали частью многоуровневой системы обороны, отметили эксперты.
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