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Разведчик Пентагона: Россия победит Украину в 2023-м, НАТО не спасёт

2:37
Мир

Американский военный эксперт Скотт Риттер считает, что конфликт на Украине завершится в начале осени 2023 года победой России. У НАТО не осталось возможности влиять на ход боевых действий, а ввод польско-литовской армии приведет только к потерям у "европейских партнеров".

Разведчик Пентагона: Россия победит Украину в 2023-м, НАТО не спасёт
Фото: infosmi.net

В интервью Риттер заявил, что после провала украинского контрнаступления НАТО стало ясно, что ему нечего больше предложить Киеву и объяснил, "почему":

  • Альянс не готов к такой ожесточенности боев, которые ведет армия России и добровольцы.
  • Солдаты НАТО не имеют практики боев с регулярной армией ядерной державы, не обучены именно таким боям и не полностью оснащены.
  • У НАТО отсутствует необходимая система снабжения, которая "подавала" бы боекомплект, "пушечное мясо" и технику для битвы на украинском ТВД (театре военных действий).

Риттер подчеркнул, что солдат для гипотетического участия в конфликте придется собирать по всей Европе, при том что 80% войск просто не готовы к таким маневрам. Одно дело — учения с переброской "к соседям по ЕС", а другое — вступление в бои на чужой территории, со страной, чья армия прошла уже год боевых действий.

При этом Украина требует введения войск НАТО на свою территорию.

Обсуждается, что "на Украине появится литовско-польская бригада, а американцы поставят ей танковые снаряды с обеднённым ураном, ракеты, бронетехнику, связь и поддержку разведки". Дескать, технически это не будут войска НАТО, но фактически Польша введёт часть своей армии в суверенную страну.

Однако военные эксперты открыто заявляют — Прибалтика и Польша даже и близко не способны противостоять российской армии. Они могут только начать бои, после чего требовать подключения войск США, Германии, Британии, но это "уже повод нажать кнопки и начать Третью мировую".

"Грядущий саммит НАТО в Вильнюсе может способствовать тому, что европейские страны наконец реально посмотрят на окружающую российско-украинский военный конфликт действительность. У НАТО пока что нет ничего, кроме громких заявлений и лозунгов, так что "НАТО, не надо!" — подчеркнул Риттер.

По мнению аналитика, "выдерживать такое давление извне могут редкие державы, но опыт имеют только русские подобные конфликты Россия уже видела, принимала в них участие и всегда выходила победительницей".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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