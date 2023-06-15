Украинское контрнаступление следует переименовать в "самоубийственную миссию", заявил американский журналист Джексон Хинкл.
По мнению обозревателя, потери киевского режима говорят сами за себя.
"Потеряли несколько танковых колонн и тысячи человек, притом они не заняли почти никакой территории. Это не контрнаступление, это — самоубийственная миссия", — заявил Хинкл на страницах в Сети.
Как уточнил обозреватель, такого оглушительного провала ВСУ не ожидали даже в Вашингтоне.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона о том, что украинцам "не хватило" ключевых факторов для успешной атаки.
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