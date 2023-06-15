Бразильская порномодель Сельва Лапьедра, которая должна была представлять Испанию во время европейского секс-чемпионата, пожаловалась на технические условия и подготовку к "конкурсу" в Швеции.
По словам порномодели, подписчики, которые заплатили немалые деньги за возможность наблюдать за чемпионатом, остались ни с чем.
"Каждый день люди штурмовали сайт, камеры зависали, сайт падал, обещанных судей не было. Короче говоря, организация была на нуле. Добавьте к этому гнев подписчиков", — пожаловалась участница El Plural.
По её словам, когда куратору шведского конкурса предъявили претензии, то тот полез в драку. Скандалистов удалось разнять благодаря вмешательству словенских участников и массажиста.
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