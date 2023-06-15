Президент Украины Владимир Зеленский нагло обманул американский народ, заявив, что если США предоставят Киеву оружие, он не будет атаковать с его помощью российские территории, заявил журналист Майкл Трейси.
По мнению американского журналиста, благодаря своим лживым обещаниям официальный Киев заручился поддержкой граждан США. А вот президент Штатов Джо Байден, вероятно, знал план Зеленского, считает Трейси.
"Почти ровно год назад Владимир Зеленский отправился в медиатур по США, от всего сердца пообещав американцам, что "мы не планируем нападать на территории России", — написал Трейси в колонке для Newsweek. — Было убедительно доказано, что украинские военные использовали американское оружие для нападения на Россию".
Как подчеркнул журналист, наглая ложь Зеленского всё больше становится понятной рядовым гражданам Америки, впрочем, как и то, что администрация Байдена знала, что Киев рано или поздно, использует оружие для удара по территории России.
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