Американский полковник Макгрегор констатировал полную безуспешность контрнаступления ВСУ

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Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор констатировал полный провал украинского контрнаступления. По его словам, отчёты киевского режима об "успехах" ВСУ не имеют никакой ценности.

Фото: russiatoday.ru

Как подчеркнул Макгрегор, ни одной из целей поставленной перед украинскими властями Киев не достиг.

"Никаких успехов не было достигнуто, так как в украинском контрнаступлении всё завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать её и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь", — пояснил полковник в эфире Judging Freedom.

По мнению Макгрегора, в отчётах официальный Киев может написать что угодно. Например, о захваченных нескольких зданиях, но на деле они не имеют никакой стратегической ценности и находятся далеко от линии соприкосновения и позиций российских бойцов.