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Американский полковник Макгрегор констатировал полную безуспешность контрнаступления ВСУ

0:56
Мир

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор констатировал полный провал украинского контрнаступления. По его словам, отчёты киевского режима об "успехах" ВСУ не имеют никакой ценности.

Американский полковник Макгрегор констатировал полную безуспешность контрнаступления ВСУ
Фото: russiatoday.ru

Как подчеркнул Макгрегор, ни одной из целей поставленной перед украинскими властями Киев не достиг.

"Никаких успехов не было достигнуто, так как в украинском контрнаступлении всё завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать её и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь", — пояснил полковник в эфире Judging Freedom.

По мнению Макгрегора, в отчётах официальный Киев может написать что угодно. Например, о захваченных нескольких зданиях, но на деле они не имеют никакой стратегической ценности и находятся далеко от линии соприкосновения и позиций российских бойцов.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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