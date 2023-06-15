Украинская армия понесла колоссальные потери при первой попытке контрнаступления, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По мнению аналитика, подсчёт составляет примерно десять украинцев к одному россиянину.
Джонсон констатировал, что хвалёное и распиаренное контрнаступление киевского режима с треском провалилось.
"Огромное количество украинских бронетанковых соединений и машин попросту уничтожается. А что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчётам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному", — заявил аналитик в эфире Judging Freedom.
По мнению аналитика, провал первого этапа случился по нескольким причинам:
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