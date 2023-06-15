Киевский режим не сможет напасть на российский Крым без прямого вмешательства Североатлантического альянса, заявил бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато.
По его словам, ВСУ не потянут атаку на Крым исключительно своими силами.
"Для этого потребуется прямое вмешательство сил НАТО, главным образом американских войск. — заявил Масару Сато в интервью President Online. — Поскольку речь фактически идёт о конфликте между США и Россией, вероятность того, что он перерастёт в третью мировую войну, очень велика".
Как подчеркнул японский аналитик, Вашингтон прекрасно понимает, во что выльется попытка альянса под эгидой ВСУ захватить Крым, и не позволит президенту Украины пересечь "красные линии". В свою очередь, Владимир Зеленский в отчаянии из-за политики Штатов.
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