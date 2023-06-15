Экс-аналитик МИД Японии Сато: ВСУ не смогут напасть на Крым без прямой поддержки НАТО

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Киевский режим не сможет напасть на российский Крым без прямого вмешательства Североатлантического альянса, заявил бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато.

Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/rare-russian-variant-of-bm-21-grad-appears-to-be-guarding-sevastopol-bay

По его словам, ВСУ не потянут атаку на Крым исключительно своими силами.

"Для этого потребуется прямое вмешательство сил НАТО, главным образом американских войск. — заявил Масару Сато в интервью President Online. — Поскольку речь фактически идёт о конфликте между США и Россией, вероятность того, что он перерастёт в третью мировую войну, очень велика".

Как подчеркнул японский аналитик, Вашингтон прекрасно понимает, во что выльется попытка альянса под эгидой ВСУ захватить Крым, и не позволит президенту Украины пересечь "красные линии". В свою очередь, Владимир Зеленский в отчаянии из-за политики Штатов.