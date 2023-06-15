Польский депутат Корвин-Микке объяснил, почему не выгодна гибель всей России — "Я очень боюсь"

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

США могут втянуть Польшу в новую мировую войну, заявил лидер партии "Конфедерация" Януш Корвин-Микке. По его мнению, страной правят "идиоты", которые нацелены на "гибель" всей России, но этого допустить нельзя.

Фото: army. mil

Как подчеркнул Корвин-Микке, Штаты планомерно приближают мир к новой войне, хотя и "пытаются её предотвратить". Кроме того, политик уверен, что власти Польши, которые преследуют цель уничтожить Россию, очень рискуют.

"Я очень боюсь, что нас втянут в эту войну. Энтузиазм PiS (правящая партия в Польше. — Прим. ред.) по поводу этой мировой войны поистине заслуживает осуждения, — заявил депутат Myśl Polska. — не хочу, чтобы погибла половина Польши, но и не хочу, чтобы погибла вся Россия. Кто-то же должен присматривать за Украиной с другой стороны".

По мнению парламентария, кроме прочего, следовать слепо за политикой Штатов не стоит. Как подчеркнул Корвин-Микке, вскоре БРИКС может лишить США финансового влияния в мире.