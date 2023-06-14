Советник Дэвид Пайн: Зеленскому придётся пойти на капитуляцию, которую потребуют от него США

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Если Вашингтон захочет, ему не составит труда уговорить Киев согласиться на проведение мирных переговоров на нужных ему условиях. Такое мнение высказал советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн.

Фото: mk.ru

"США должны обратиться к Украине и заявить, что план принят и его реализация запущена. Мы также прекратили бы оказывать киевскому режиму военную помощь", — сказал Пайн в интервью Myśl Polska.

Советник не сомневается, что, оставшись без денежных вливаний со стороны США, Киев будет не в состоянии противостоять России дальше.

Также Пайн считает, что Владимиру Зеленскому придётся согласиться с теми "усечёнными" территориальными границами, которые есть у Украины сейчас.

Политик уверен, что, решив вопрос по Украине, потенциальный конфликт России и НАТО будет исчерпан. Он обратил внимание, что Москва не настроена агрессивно по отношению к Европе, а в украинском кризисе виноват сам Альянс, упорно настроенный на расширение на восток, несмотря на позицию РФ.

Сам кандидат в президенты Вивек Рамасвами заявил, что в случае избрания его на пост главы государства заключит перемирие с Россией, официально признав её новые границы.