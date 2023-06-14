Sohu: Путин лично подал важный сигнал — страны ЕС ждёт расплата за антироссийскую риторику

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Президент РФ Владимир Путин дал важный сигнал относительно зерновой сделки. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Фото: shutterstock.com

Недавно Путин заявил о возможном выходе России из черноморской зерновой инициативы, которая направлена на содействие экспорту украинской сельхозпродукции. Причиной такого шага стало то, что Запад не исполнил своих обязательств в рамках сделки. Также Украина использует "зерновой коридор" Чёрного моря для нападений на российские военно-морские корабли. Отмечается, что западные страны продолжают создавать препятствия для экспорта российских товаров.

Из-за отказа России от зерновой сделки, продовольственный рынок ЕС столкнётся с трудностями, отмечает Sohu. Стабильность поставок зерна в Европу будет под вопросом, что приведёт к резкому повышению цен на продукты питания в ЕС. Однако виновными в этом будут исключительно западные страны, которые не только игнорировали свои обязательства, но и лживо обещали исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

Аналитики издания также отмечает, что приостановление зерновой сделки заставит страны ЕС ответить за свои уловки и антироссийскую политику в целом.

Информация о возможном выходе России из зерновой сделки была объявлена Владимиром Путиным на встрече с военкорами 13 июня. Президент РФ подчеркнул, что Россия участвовала в соглашении не ради Украины, а ради стран Африки и Латинской Америки, в том числе беднейших стран, нуждающихся в продовольствии. Однако западные страны нарушали свои обязательства и создавали искусственные преграды для поставок российского зерна на мировой рынок. Кроме того, зерновая инициатива была использована странами ЕС для перехвата большей части экспортируемого украинского зерна.