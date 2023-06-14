Французское издание Observateur Continental сообщает, что около 150 новых ядерных боеголовок тайно были размещены Соединёнными Штатами на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Авторы статьи полагают, что эти боеголовки хотели использовать в целях ядерного шантажа России с целью предотвратить поражение Украины в военном конфликте.
В статье отмечается, что Соединённые Штаты готовы применить ядерное оружие в случае угрозы полного поражения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Представители издания сообщают, что Пентагон уже разместил дополнительное ядерное оружие в Европе.
По информации Observateur Continental, Россия приняла контрмеры, зная о планах США. В результате решений, принятых российским лидером Владимиром Путиным, Москва оказалась на два шага впереди Вашингтона.
Согласно данным издания, в рамках военного сотрудничества между Москвой и Минском в Белоруссии будет размещено ядерное оружие РФ. Кроме того, Россия укрепила свою ядерную группировку в Калининградской области, переместив туда дополнительные оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Эти действия, по мнению авторов издания, позволили Путину обеспечить стратегическую безопасность и сорвать планы США на ядерный шантаж. Таким образом, Россия продемонстрировала свою готовность к любому развитию ситуации в украинском конфликте.
Согласно Observateur Continental, Россия использует свой ядерный потенциал исключительно для сдерживания агрессивной политики Соединённых Штатов и их союзников, а не для запугивания противника. В статье подчёркивается, что РФ не намерена первой применять свой ядерный арсенал.
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