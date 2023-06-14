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Observateur Continental: США хотели шантажировать Путина ядерным оружием, но он оказался на два шага впереди

Мир

Французское издание Observateur Continental сообщает, что около 150 новых ядерных боеголовок тайно были размещены Соединёнными Штатами на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Авторы статьи полагают, что эти боеголовки хотели использовать в целях ядерного шантажа России с целью предотвратить поражение Украины в военном конфликте.

Observateur Continental: США хотели шантажировать Путина ядерным оружием, но он оказался на два шага впереди
Фото: Midjouney: Turism before WWIII

В статье отмечается, что Соединённые Штаты готовы применить ядерное оружие в случае угрозы полного поражения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Представители издания сообщают, что Пентагон уже разместил дополнительное ядерное оружие в Европе.

По информации Observateur Continental, Россия приняла контрмеры, зная о планах США. В результате решений, принятых российским лидером Владимиром Путиным, Москва оказалась на два шага впереди Вашингтона.

Согласно данным издания, в рамках военного сотрудничества между Москвой и Минском в Белоруссии будет размещено ядерное оружие РФ. Кроме того, Россия укрепила свою ядерную группировку в Калининградской области, переместив туда дополнительные оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Эти действия, по мнению авторов издания, позволили Путину обеспечить стратегическую безопасность и сорвать планы США на ядерный шантаж. Таким образом, Россия продемонстрировала свою готовность к любому развитию ситуации в украинском конфликте.

Согласно Observateur Continental, Россия использует свой ядерный потенциал исключительно для сдерживания агрессивной политики Соединённых Штатов и их союзников, а не для запугивания противника. В статье подчёркивается, что РФ не намерена первой применять свой ядерный арсенал.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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