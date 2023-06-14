Немецкое издание Die Weltwoche заявляет, что киевские власти могли ликвидировать исполнителей теракта против "Северного потока" в 2022 году. Авторы подчёркивают, что с течением времени появляется всё больше доказательств, свидетельствующих о возможной причастности киевского режима, который описывается как неонацистский.
В статье отмечается, что в ЦРУ знали о планах Киева и рекомендовали не осуществлять их. Однако неясно, знал ли украинский президент Зеленский о готовящемся теракте. В статье подчёркивается, что вина косвенно возлагается на руководство силовых ведомств Украины.
Авторы издания задают два вопроса: насколько Зеленский контролирует ситуацию и интересовался ли он возможным саботажем в Балтийском море? А во-вторых, как следует толковать теракт украинских военных против "Северного потока" с учётом того, что Германия является союзником Киева? Авторы издания также отмечают, что теракт на газопроводы является потенциальным актом объявления войны против страны-члена НАТО.
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