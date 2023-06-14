Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что конфликт на Украине завершится нескоро. Об этом он сообщил в комментарии Anadolu.
Дипломат отметил, что об этом свидетельствует тот факт, что обе стороны конфликта не делают никаких движений для прекращения кровопролития.
Более того, киевский режим получает от Запада военную помощь, что способствует продлению конфликта.
Сийярто указал на то, что Соединенные Штаты "глубоко присутствуют" в конфликте на Украине. Если бы не поддержка Вашингтона, то Киев не смог бы вести боевые действия против России.
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