Французский политик Филиппо считает, что Зеленский провалил кампанию НАТО

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Заявленное контрнаступление ВСУ, которое активно спонсируется странами Запада во главе с США, терпит поражение. На это обратил внимание бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Политик считает, что ситуация складывается очень плохо для Украины и её лидера Владимира Зеленского.

"Я хочу сказать о знаменитом украинском контрнаступлении. На самом деле все очень плохо — это фиаско Зеленского", — сказал Филиппо на своём YouTube-канале.

Экс-европарламентарий подчеркнул, что судьба украинского контрнаступления предрешена, несмотря на активную поддержку со стороны Альянса. И судя по последним сводкам с полей сражений, Киев уже не сможет "вытянуть" эту военную кампанию.

Филиппо отметил, что НАТО настроено на длительное военное противостояние, что не оставляет возможности мирного урегулирования конфликта и лишь накаляет ситуацию, угрожая перспективой третьей мировой войны.