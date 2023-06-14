Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС

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Посол России в Каире Георгий Борисенко заявил о том, что Москва поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: syl.ru

По словам дипломата, присоединение к организации откроет для Египта большие политические и экономические возможности. В частности, речь идет о создании механизмов расчетов в валюте, альтернативной доллару.

Борисенко добавил, что вступление новых стран в БРИКС может произойти только после того, как будут согласованы критерии и процедуры приема.

Как отметил посол, Египет представляет одновременно и Африку и арабский мир, благодаря стратегическому положению Суэцкого канала, поэтому для организации очень важно, чтобы данное государство стало ее полноправным членом.