Посол России в Каире Георгий Борисенко заявил о том, что Москва поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, присоединение к организации откроет для Египта большие политические и экономические возможности. В частности, речь идет о создании механизмов расчетов в валюте, альтернативной доллару.
Борисенко добавил, что вступление новых стран в БРИКС может произойти только после того, как будут согласованы критерии и процедуры приема.
Как отметил посол, Египет представляет одновременно и Африку и арабский мир, благодаря стратегическому положению Суэцкого канала, поэтому для организации очень важно, чтобы данное государство стало ее полноправным членом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.