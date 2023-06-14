Песков прокомментировал слова Лукашенко о переговорах РФ и Украины по поводу аренды Крыма

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления лидера Белоруссии Александра Лукашенко, согласно которым российские и украинские дипломаты договаривались об "аренде Крыма" в Стамбуле в прошлом году.

Фото: By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45690209

Пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина подчеркнул, что представители Москвы и Киева не обсуждали подобный вариант.

"Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации", — сказал Песков во время брифинга.

Ранее Лукашенко заявлял, что ему передал проект соглашения о прекращении вооружённого столкновения на Украине президент РФ. Он счёл договор нормальным, добавил глава Белоруссии.