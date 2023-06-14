Президент Сербии Александр Вучич экстренно покинул приём, который был организован посольством РФ в честь Дня России. И произошедшее было опять связано с непризнанным Косово.
Представители правоохранительных органов задержали в центральной части Сербии троих вооруженных косовских спецназовцев, сообщает ТАСС со ссылкой на издание "Вечерне новости".
Президент Вучич, находившийся в этот момент на приёме в посольстве РФ по случаю празднования Дня России, получив информацию об инциденте, поблагодарил российскую сторону за организацию мероприятия и приглашение, после чего в срочном порядке покинул российское диппредставительство.
На протяжении нескольких месяцев ситуация в Косово периодически обостряется. Связано это с политикой руководства региона в северных регионах Косова, где проживают сербы.
В регион некоторое время назад были введены подразделения косовской полиции и назначены мэры-албанцы. В конце прошлого месяца косовские сербы провели акции протеста перед зданиями органов местной власти, потребовав отвода полиции и отзыва мэров. Акции прошли в муниципалитетах Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток.
Дело дошло до столкновений протестующих с косовским спецназом и полицией, пострадали десятки человек. Президент Вучич неоднократно призывал западные страны обратить внимание на происходящее и положить конец действиям руководства непризнанного Косова.
И судя по всему, в Брюсселе раздражены тем, как себя ведёт Приштина. Появилась информация, что ЕС может ввести санкции в отношении руководства региона.
Евросоюз якобы объявит Косову дипломатический бойкот, отменит запланированные встречи и прекратит финансирование ряда проектов. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет. И не факт, что она появится — вполне возможно, что это такой ход со стороны еврочиновник, попугать через информацию в прессе.
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