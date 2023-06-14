Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в документах о завершении вооружённого конфликта на Украине, которые обсуждали представители Москвы и Киева в Стамбуле в прошлом году, указаны договорённости по Крыму и Донбассу.
По словам президента, он получил проект соглашения от российского коллеги Владимира Путина. Лидер РФ счёл документы нормальными, подчеркнул глава республики.
"Даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу на востоке", — отметил Лукашенко в эфире телеканала "Россия-1".
Вместе с этим белорусский лидер сказал, что сейчас такие переговоры невозможны. Как заявил президент, речь идёт о территориях Российской Федерации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что Крым является регионом РФ. Его невозможно арендовать, добавил пресс-секретарь руководителя России.
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