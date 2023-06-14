Журналисты Польши измерили расстояние от ядерных ракет в Белоруссии до Варшавы

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

После заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о применении ядерного оружия в случае агрессии в адрес страны польские журналисты решили измерить расстояние в километрах от места размещения ядерных установок до Варшавы. Выяснилось, что от трёх пусковых систем до столицы Польши — 343, 424 и 352 километра соответственно, сообщает EADaily.

Фото: w-dog.ru

Польский аналитик Марчин Миколаек отметил, что правительство Варшавы надеялось, что будет угрожать Минску без последствий. Но Белоруссия предупредила: "Сунетесь — получите", отметил общественный деятель.

Кроме того, по мнению политического обозревателя Конрада Высоцкого, дата переброски ядерного оружия в Белоруссию неслучайна: установки прибудут на белорусскую территорию накануне саммита НАТО.