В Восточной Европе идёт формирование коалиции государств-противников украинского президента Владимира Зеленского, и это не сулит последнему ничего хорошего, уверен экс-советник Кучмы Олег Соскин.
"У Зеленского появляется очень много противников", — обратил внимание эксперт в своём блоге на YouTube.
Соскин напомнил, что всё большее количество стран отказываются поддерживать Украину в противостоянии с Россией — например, в этом плане Венгрию, вполне вероятно, скоро поддержит Словакия, и произойдёт это после выборов. А это означает, что тучи над головой Зеленского сгущаются.
"Если они создадут коалицию, то будут Зеленского делить на ноль", — заключил Соскин.
Венгрия была одной из тех, кто отказывался присоединяться к антироссийским санкциям и поставлять Киеву оружие. Также венгерские власти считают, что необходимо как можно быстрее инициировать переговоры по Украине.
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