Экс-советник Кучмы Соскин рассказал, кто будет "делить Зеленского на ноль"

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

В Восточной Европе идёт формирование коалиции государств-противников украинского президента Владимира Зеленского, и это не сулит последнему ничего хорошего, уверен экс-советник Кучмы Олег Соскин.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

"У Зеленского появляется очень много противников", — обратил внимание эксперт в своём блоге на YouTube.

Соскин напомнил, что всё большее количество стран отказываются поддерживать Украину в противостоянии с Россией — например, в этом плане Венгрию, вполне вероятно, скоро поддержит Словакия, и произойдёт это после выборов. А это означает, что тучи над головой Зеленского сгущаются.

"Если они создадут коалицию, то будут Зеленского делить на ноль", — заключил Соскин.

Венгрия была одной из тех, кто отказывался присоединяться к антироссийским санкциям и поставлять Киеву оружие. Также венгерские власти считают, что необходимо как можно быстрее инициировать переговоры по Украине.