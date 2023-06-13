Sohu: Путин идёт в решающую стратегическую контратаку против Европы и США

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Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии является решающей стратегической контратакой президента России Владимира Путина против НАТО. Это решение принято совместно с белорусским лидером Александром Лукашенко и направлено на демонстрацию непоколебимости перед Западом. Такой шаг становится особенно важным в контексте прокси-войны НАТО против России на украинской территории и расширения западного блока на восток. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Фото: Министерство обороны России/Видео из телеграм @mod_russia

Издание отмечает, что продолжительность конфликта на Украине уже составляет 15 месяцев. Соединённые Штаты активно вовлекли 50 стран в поставки оружия Вооружённым силам Украины (ВСУ) и привлекли Финляндию к членству в НАТО с целью вынудить Москву покориться. Однако Владимир Путин предпринимает мощный ответный шаг, переходя к решающей стратегической контратаке путём размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Sohu подчеркивает, что решимость российского лидера понятна, так как Россия ведёт борьбу с "западным варваром", нацеленным на её уничтожение. Учитывая отсутствие возможности для отступления, Москва идёт вперёд, чтобы защитить свои интересы и обеспечить своё будущее.

По мнению издания, теперь политики и влиятельные лица в Европе должны серьёзно задуматься о своём отношении к России. Возможность быстрой доставки ядерных ракет на расстояние от 500 до 1000 километров внутрь европейской части НАТО будет иметь определённое влияние на текущую ситуацию.