Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии является решающей стратегической контратакой президента России Владимира Путина против НАТО. Это решение принято совместно с белорусским лидером Александром Лукашенко и направлено на демонстрацию непоколебимости перед Западом. Такой шаг становится особенно важным в контексте прокси-войны НАТО против России на украинской территории и расширения западного блока на восток. Об этом пишет китайское издание Sohu.
Издание отмечает, что продолжительность конфликта на Украине уже составляет 15 месяцев. Соединённые Штаты активно вовлекли 50 стран в поставки оружия Вооружённым силам Украины (ВСУ) и привлекли Финляндию к членству в НАТО с целью вынудить Москву покориться. Однако Владимир Путин предпринимает мощный ответный шаг, переходя к решающей стратегической контратаке путём размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Sohu подчеркивает, что решимость российского лидера понятна, так как Россия ведёт борьбу с "западным варваром", нацеленным на её уничтожение. Учитывая отсутствие возможности для отступления, Москва идёт вперёд, чтобы защитить свои интересы и обеспечить своё будущее.
По мнению издания, теперь политики и влиятельные лица в Европе должны серьёзно задуматься о своём отношении к России. Возможность быстрой доставки ядерных ракет на расстояние от 500 до 1000 километров внутрь европейской части НАТО будет иметь определённое влияние на текущую ситуацию.
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