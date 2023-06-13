В Азербайджане проголосовали о том, кто победит в российско-украинском конфликте

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В Азербайджане провели опрос о результатах противостояния России и Украины, сообщает EADaily.

Фото: Fotodom.ru

Сотрудники Центра социальных исследований спросили у жителей Азербайджана о том, чьей победой закончится военный конфликт на Украине.

33,3% опрошенных граждан республики выразили уверенность в победе Украины. 32,7% респондентов считают, что верх одержит Россия. 11,4% азербайджанцев уверены, победителем окажется Запад (НАТО и Евросоюз). 15,8% опрошенных предположили, что в данном противостоянии не может быть лидера.