Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров получил резкую реакцию со стороны западной пропаганды после своего предупреждения США. Об этом заявил независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич.
Согласно сообщению издания InfoBrics, США и их союзники в НАТО обсуждают возможность поставки истребителей F-16 на Украину. В связи с этим Лавров предупредил НАТО о негативных последствиях такого шага. Однако его заявление вызвало острую реакцию на Западе, сообщает Боснич.
InfoBrics отмечает, что Лавров заявил, что предоставление Киеву истребителей F-16, которые могут использоваться для несения стратегического оружия, будет иметь серьёзные последствия и может привести к попаданию ядерного оружия в руки Украины. Эти слова дипломата вызвали гнев представителей западной пропаганды, которые обвинили главу МИД РФ в дезинформации.
Драго Боснич отмечает, что пропагандистская машина Запада быстро осудила предупреждения Лаврова как предполагаемую "дезинформацию" и "беспочвенное разжигание страха". Однако автор InfoBrics указывает, что на военных базах НАТО в Бельгии и Нидерландах действительно размещены истребители F-16, способные нести ядерное оружие. Кроме того, эти страны выразили готовность передать Украине такие самолёты. Это свидетельствует о том, что высказывания Лаврова основаны на реальных опасениях. Россия уже неоднократно предупреждала о попытках киевского режима заполучить ядерное оружие. Даже украинский президент Владимир Зеленский говорил о таких планах.
По информации InfoBrics, в марте США приняли двух украинских пилотов на военной базе в Тусоне, штат Аризона. Инструктора давали оценку их навыков для определения времени, необходимого для обучения управлению различными американскими военными самолётами, включая F-16, сообщил аналитик InfoBrics, ссылаясь на CNN.
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