Президент и глава МИД Литвы устроили публичную перепалку

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Президент Литвы Гитанас Науседа возобновил конфликт с министром иностранных дел Габриэлюсом Лансдбергисом, сообщает EADaily.

Фото: foreignpolicy.com

Старая вражда между главой и министром иностранных дел Литвы разгорелась с новой силой.

Неуседа обвинил министров из партии Ландсбергиса в финансовых злоупотреблениях. В ответ Лансдбергис напомнил главе Литвы о его подозрительных расходах на президентскую кампанию 2019 года.

Не исключено, что в Литве разразится новый кризис во властных структурах.

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