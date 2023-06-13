Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит военной помощи киевскому режиму на сумму $325 млн.
В новый пакет помощи войдут средства противовоздушной обороны и противотанковые комплексы, бронетехника и боеприпасы, в том числе для РСЗО HIMARS.
Также Украина получит оборудование, которое необходимо для "укрепления украинских сил на поле боя".
По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев получит 10 БТР "Stryker", 15 БМП "Bradley", противотанковые ракетные комплексы "Stinger" и "Javelin", а также прочую технику и боеприпасы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.