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США выделят Украине военную помощь на сумму $325 млн

Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит военной помощи киевскому режиму на сумму $325 млн.

США выделят Украине военную помощь на сумму 5 млн
Фото: РИА Новости

В новый пакет помощи войдут средства противовоздушной обороны и противотанковые комплексы, бронетехника и боеприпасы, в том числе для РСЗО HIMARS.

Также Украина получит оборудование, которое необходимо для "укрепления украинских сил на поле боя".

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев получит 10 БТР "Stryker", 15 БМП "Bradley", противотанковые ракетные комплексы "Stinger" и "Javelin", а также прочую технику и боеприпасы.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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