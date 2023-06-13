Шольц имеет мало причин для разговора с Путиным

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у него мало причин для разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Nurnberger Nachrichten.

Фото: РИА Новости

Последний раз немецкий лидер разговаривал с Путиным по телефону в декабре 2022 года. Текущая ситуация на Украине, считает канцлер, дает мало поводов для разговоров. Однако Шольц все-таки готов к диалогу для продвижения своих целей.

Напомним, ранее 10 июня, канцлер Германии заявил, что планирует в ближайшее время пообщаться с президентом России. Кроме того, она назвал главные условия для мирных переговоров по Украине: для этого необходимо вывести российские войска с тех территорий, которые киевский режим считает своими.