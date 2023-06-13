Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил европейским партнёрам Украины, какую выгоду они могут извлечь из продолжающегося конфликта в стране.
Подоляк уверен, что страны ЕС должны рассматривать украинский конфликт как прекрасную возможность перевооружиться, отдав Киеву своё устаревшее вооружение и получив взамен новое в рамках программ по обмену между стратегическими партнёрами.
Представитель офиса Зеленского напомнил, что в ангарах многих европейских стран есть большое количество современного вооружения и военной техники, которую всё равно не планируется использовать в обозримом будущем.
Подоляк считает, что западные страны просто обязаны поделиться с Киевом "излишками" вооружения, которое им сейчас всё равно, по его мнению, не нужно.
"Зачем вам нужно именно сейчас столько оружия? С кем в XXI веке вы еще планируете воевать на этом континенте? Не лучше ли передать как можно больше оружия непосредственно на поле боя?" — написал Подоляк в своём Twitter*.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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