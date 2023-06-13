Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал слова представителей Запада "убивать как можно больше россиян". Об этом сообщает ИА REGNUM.
Ранее в издании Foreign Affairs появилась публикация со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова, в которой утверждается, что западные страны после начала специальной военной операции вместо предоставления помощи киевскому режиму призывали убивать как можно больше русских.
Климов отметил, что в данном материале нет ничего нового. Идея заключалась в том, чтобы устроить у границ России Вьетнам.
Сенатор добавил, что еще в 2012 году экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявляла о необходимости недопущения интеграции на постсоветском пространстве, которая воспринималась Вашингтоном как реанимация СССР.
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