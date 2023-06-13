По мнению британского генерал в отставке Ричард Ширрефф, который ранее был заместителем главнокомандующего войсками альянса в Европе, НАТО к военному противостоянию с Россией совершенно не готово. Своим мнением военный поделился в интервью журналу Newsweek.
Генерал напомнил о масштабном противостоянии, которое сейчас ведётся в Восточной Европе и на земле, и в небе.
"Поэтому нужно вкладывать в небо и землю, а этого не сделали. В прошлом году на Мадридском саммите (генсек НАТО) Йенс Столтенберг объявил, что НАТО увеличит численность сил высокой готовности до 300 тысяч человек — этого просто не произошло", — заявил Ширрефф.
Генерал считает, что Альянс упустил возможности по сдерживанию России, которые у него были в 2014 году, когда Крым стал частью РФ.
Ширрефф заявил, что он не уверен, что НАТО сможет собрать силы, готовые к противостоянию с Россией.
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