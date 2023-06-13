Убивший русского туриста в Стамбуле турок оказался злостным рецидивистом

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Полицейские задержали в Стамбуле одного из мужчин, которые напали рано утром в воскресенье на туриста из России Вячеслава Нечипорчука, сообщают СМИ. Убийца оказался рецидивистом. В 29 лет у него уже есть 17 судимостей.

Фото: ya.ru

Напомним, грабитель при помощи четырёх сообщников пытался ограбить русского, отнять у него деньги и дорогой телефон. Когда Вячеслав оказал сопротивление, турок убил его ударом в сердце.

Также появилось и видео с камер наблюдения. Судя по нему, проверить жив ли Вячеслав и можно ли ему помочь, он не пытался, а просто сбежал с места преступления.

В Стамбул 40-летний юрист приехал из Москвы по делам и хотел побывать на финале Лиги Чемпионов. У погибшего остались жена и двухлетняя дочь.

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